Зеленський обговорив з прем’єром Латвії подальшу оборонну підтримку

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся у вівторок, 15 липня, з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею.

"Обговорили оборонну підтримку для наших воїнів та її фінансування за допомогою європейських інструментів, зокрема в межах SAFE. А також дрони, євроінтеграцію та відкриття переговорних кластерів. Справедливість у цьому процесі має бути забезпечена", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Президент відзначив символічність зустрічі саме в День Української Державності, та подякував народу і уряду Латвії за вагому допомогу й новий оборонний пакет.

"Це хороше посилення нашої армії. Дякую за лідерство й готовність виділяти навіть більше ніж 0,25% ВВП на підтримку України", - додав Зеленський.

Як повідомляє Офіс президента, під час зустрічі Зеленський та Сіліня також говорили про те, як практично відбуватиметься постачання нових пакетів оборонної підтримки від країн – членів НАТО.

Крім того, ішлося про політичну підтримку України на шляху до членства в ЄС і зусилля, необхідні для відкриття шести переговорних кластерів уже цього року. Зеленський та Сіліня мають однакове бачення: важливо робити все для того, щоб розблокувати переговорний процес якнайшвидше.