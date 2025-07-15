Інтерфакс-Україна
Події
18:45 15.07.2025

Сибіга та Келлог обговорили шляхи розширення взаємовигідної українсько-американської оборонної співпраці

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Сибіга та Келлог обговорили шляхи розширення взаємовигідної українсько-американської оборонної співпраці
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та спецпредставник президента США Кіт Келлог обговорили шляхи розширення взаємовигідної українсько-американської оборонної співпраці та скоординували подальші кроки щодо збільшення ціни війни для РФ.

У соцмережі Х Сибіга написав, що мав продуктивну зустріч із Келлогом. Очільник МЗС підтвердив незмінну відданість України мирним зусиллям, спрямованим на припинення війни та відновлення миру.

"Ми вдячні президенту Трампу за його вирішальне рішення надати разом з європейськими союзниками нові системи Patriot та іншу зброю. Ми обговорили шляхи розширення взаємовигідної українсько-американської оборонної співпраці, привітали двопартійний імпульс, що виник у зв'язку із законопроєктом про санкції проти Росії 2025 року, та скоординували подальші кроки щодо збільшення ціни війни для агресора", - йдеться в повідомленні.

Сибіга зазначив, що незважаючи на твердження російської пропаганди, Росія не перемагає, а Україна не програє цю війну. Глава МЗС наголосив, що "фактично, попри величезні ресурси та втрати, Москві не вдалося досягти жодної стратегічної мети".

Він закликав просувати мир через силу: розширювати можливості України та посилювати трансатлантичний тиск, щоб змусити Росію припинити свою агресивну війну.

Теги: #келлог #зустріч #сибіга

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