Рада продовжила строк дії воєнного стану на 90 діб

Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність") у Телеграм.

За її словами, за відповідний законопроєкт про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№13471) у цілому проголосували 320 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Строк дії воєнного стану продовжено на 90 діб з 7 серпня з 05 години 30 хвилин.