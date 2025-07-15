Інтерфакс-Україна
Події
13:37 15.07.2025

Рада продовжила строк дії воєнного стану на 90 діб

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Рада продовжила строк дії воєнного стану на 90 діб

Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність") у Телеграм.

За її словами, за відповідний законопроєкт про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№13471) у цілому проголосували 320 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Строк дії воєнного стану продовжено на 90 діб з 7 серпня з 05 години 30 хвилин.

 

Теги: #воєнний_стан #рада

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