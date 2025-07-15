Інтерфакс-Україна
Події
07:26 15.07.2025

Окупанти атакували БпЛА Кіровоградщину, падіння збитих уламків спричинили пожежу - ОВА

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Окупанти атакували БпЛА Кіровоградщину, падіння збитих уламків спричинили пожежу - ОВА

Російські окупанти атакували безпілотниками Кіровоградську область, падіння збитих уламків одного з них спричинили пожежу в полі однієї з громад, повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ця ніч знову без відпочинку для наших оборонців неба. Відбивали чергову ворожу атаку БпЛА. Є збиття. Уламки одного зі збитих дронів спричинили пожежу в полі Устинівської громади. Вогонь оперативно ліквідували", - написав він у телеграмі.

За його словами, ще один безпілотник приземлився на території приватного домоволодіння в Катеринівській громаді.

Обійшлося без постраждалих та травмованих. Територію обстежують спеціалісти.

 

Теги: #пожежа #кировоградська_область #бпла

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