Окупанти атакували БпЛА Кіровоградщину, падіння збитих уламків спричинили пожежу - ОВА

Російські окупанти атакували безпілотниками Кіровоградську область, падіння збитих уламків одного з них спричинили пожежу в полі однієї з громад, повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ця ніч знову без відпочинку для наших оборонців неба. Відбивали чергову ворожу атаку БпЛА. Є збиття. Уламки одного зі збитих дронів спричинили пожежу в полі Устинівської громади. Вогонь оперативно ліквідували", - написав він у телеграмі.

За його словами, ще один безпілотник приземлився на території приватного домоволодіння в Катеринівській громаді.

Обійшлося без постраждалих та травмованих. Територію обстежують спеціалісти.