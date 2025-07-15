07:26 15.07.2025
Окупанти атакували БпЛА Кіровоградщину, падіння збитих уламків спричинили пожежу - ОВА
Російські окупанти атакували безпілотниками Кіровоградську область, падіння збитих уламків одного з них спричинили пожежу в полі однієї з громад, повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ця ніч знову без відпочинку для наших оборонців неба. Відбивали чергову ворожу атаку БпЛА. Є збиття. Уламки одного зі збитих дронів спричинили пожежу в полі Устинівської громади. Вогонь оперативно ліквідували", - написав він у телеграмі.
За його словами, ще один безпілотник приземлився на території приватного домоволодіння в Катеринівській громаді.
Обійшлося без постраждалих та травмованих. Територію обстежують спеціалісти.