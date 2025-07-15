Інтерфакс-Україна
Події
02:37 15.07.2025

Рубіо обговорив припинення війни в Україні з главами МЗС трьох європейських країн

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Державний секретар США Марко Рубіо обговорив з міністрами іноземних справ трьох європейських країн припинення війни в Україні, повідомляє сайт Держдепу.

"Державний секретар Марко Рубіо сьогодні розмовляв з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії щодо сприяння стабільності на Близькому Сході та забезпечення того, щоб Іран не розробляв і не отримав ядерну зброю", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, щодо російсько-української війни секретар наголосив, що пріоритетом президента (США Дональда – ІФ-У) Трампа залишається завершення війни шляхом досягнення міцного врегулювання шляхом переговорів.

Як повідомлялося, у понеділок Трамп погрожував введенням тарифів проти РФ у випадку, якщо Кремль продовжить затягувати укладення угоди про припинення вогню з Україною.

Джерело: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/07/secretary-rubios-call-with-transatlantic-quad-foreign-ministers/

Теги: #рубіо #сша #мзс

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