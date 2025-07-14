Зеленський обговорив з віце-прем’єром Данії посилення ППО і подальший розвиток данської моделі

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном, повідомляє пресслужба президента.

"Серед ключових тем зустрічі – оборонні потреби України, посилення ППО, протидія російським ракетам, зокрема балістиці, та розвиток спільного оборонного виробництва. Передусім ішлося про спільне виготовлення БпЛА трьох типів: дронів, які використовуються на фронті, дронів-перехоплювачів і далекобійних дронів", - вказується у повідомленні.

Сторони також обговорили подальший розвиток данської моделі, зокрема збільшення інвестицій, та відкриття українських оборонних виробництв у Данії. Данська делегація запевнила в повній підтримці України та готовності поглиблювати двосторонню співпрацю.

Під час зустрічі приділили особливу увагу енергетичній безпеці й підготовці до зими. Президент зазначив, що вже зараз потрібно шукати рішення, які допоможуть людям пережити наступну зиму.

Крім того, ішлося про подальшу гуманітарну підтримку – допомогу з будівництвом укриттів у госпіталях, школах і закладах вищої освіти.

Зазначається, що на зустрічі також була присутня міністерка закордонних справ, промисловості і торгівлі Фарерських островів, що входять до складу Королівства Данія, Сірід Сімона Стенберг, яка вперше приїхала до України з візитом.

"Хочу подякувати уряду Данії за організацію нещодавнього візиту до вашої країни. Дуже вдячні за нашу двосторонню співпрацю, підтримку, яка надходить від Данії, насамперед військову", – зазначив президент.

З початку повномасштабного російського вторгнення Данія надала 9 млрд євро оборонної допомоги. Зокрема, на 2025 рік передбачено 1,8 млрд євро.