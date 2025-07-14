Інтерфакс-Україна
Події
21:06 14.07.2025

Зеленський обговорив з віце-прем’єром Данії посилення ППО і подальший розвиток данської моделі

2 хв читати
Зеленський обговорив з віце-прем’єром Данії посилення ППО і подальший розвиток данської моделі

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном, повідомляє пресслужба президента.

"Серед ключових тем зустрічі – оборонні потреби України, посилення ППО, протидія російським ракетам, зокрема балістиці, та розвиток спільного оборонного виробництва. Передусім ішлося про спільне виготовлення БпЛА трьох типів: дронів, які використовуються на фронті, дронів-перехоплювачів і далекобійних дронів", - вказується у повідомленні.

Сторони також обговорили подальший розвиток данської моделі, зокрема збільшення інвестицій, та відкриття українських оборонних виробництв у Данії. Данська делегація запевнила в повній підтримці України та готовності поглиблювати двосторонню співпрацю.

Під час зустрічі приділили особливу увагу енергетичній безпеці й підготовці до зими. Президент зазначив, що вже зараз потрібно шукати рішення, які допоможуть людям пережити наступну зиму.

Крім того, ішлося про подальшу гуманітарну підтримку – допомогу з будівництвом укриттів у госпіталях, школах і закладах вищої освіти.

Зазначається, що на зустрічі також була присутня міністерка закордонних справ, промисловості і торгівлі Фарерських островів, що входять до складу Королівства Данія, Сірід Сімона Стенберг, яка вперше приїхала до України з візитом.

"Хочу подякувати уряду Данії за організацію нещодавнього візиту до вашої країни. Дуже вдячні за нашу двосторонню співпрацю, підтримку, яка надходить від Данії, насамперед військову", – зазначив президент.

З початку повномасштабного російського вторгнення Данія надала 9 млрд євро оборонної допомоги. Зокрема, на 2025 рік передбачено 1,8 млрд євро.

Теги: #данія #лідери #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 14.07.2025
Данія надає супутникові послуги для оборони України через Оборонне агентство ЄС – уряд

Данія надає супутникові послуги для оборони України через Оборонне агентство ЄС – уряд

18:16 14.07.2025
Умєров обговорив з Келлогом досягнення стійкого миру та розвиток спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні

Умєров обговорив з Келлогом досягнення стійкого миру та розвиток спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні

07:52 13.07.2025
ЄС скликає екстрену зустріч у відповідь на тарифний удар Трампа, лідери вимагають жорстких заходів

ЄС скликає екстрену зустріч у відповідь на тарифний удар Трампа, лідери вимагають жорстких заходів

13:13 12.07.2025
Сибіга у Хорватії обговорив розширення військово-технічного співробітництва

Сибіга у Хорватії обговорив розширення військово-технічного співробітництва

11:10 11.07.2025
Сибіга на зустрічі з американськими сентаторами Гремом і Блюменталем наголосив на важливості зниження граничної ціни на нафту

Сибіга на зустрічі з американськими сентаторами Гремом і Блюменталем наголосив на важливості зниження граничної ціни на нафту

10:34 11.07.2025
Україна готова продовжувати робити внесок у глобальну продовольчу безпеку – Сибіга на зустрічі з ФАО

Україна готова продовжувати робити внесок у глобальну продовольчу безпеку – Сибіга на зустрічі з ФАО

10:09 11.07.2025
Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю у Малайзії - ЗМІ

Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю у Малайзії - ЗМІ

18:38 10.07.2025
Сибіга запросив нову главу МЗС Ліхтенштейну відвідати Україну

Сибіга запросив нову главу МЗС Ліхтенштейну відвідати Україну

17:13 10.07.2025
Єрмак: вперше до зустрічі у безпековому форматі коаліції охочих приєднались представники США – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь

Єрмак: вперше до зустрічі у безпековому форматі коаліції охочих приєднались представники США – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь

15:25 10.07.2025
Рубіо після зустрічі з Лавровим: Росія запропонувала "новий та інший підхід" щодо врегулювання в Україні

Рубіо після зустрічі з Лавровим: Росія запропонувала "новий та інший підхід" щодо врегулювання в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський за результатами переговорів з представниками США: Мир можливий лише завдяки силі

Одним із пріоритетів оновленого уряду буде збільшення власного виробництва зброї і розвиток усіх оборонних проєктів

Зеленський планує запропонувати кандидатуру Шмигаля на пост міністра оборони

США можуть продавати ракети малої дальності та снаряди членам НАТО для подальшої передачі Україні

Келлог заявив, що обговорить з Зеленським угоду Трампа з НАТО щодо поставок американської зброї

ОСТАННЄ

Зеленський за результатами переговорів з представниками США: Мир можливий лише завдяки силі

Ворог повторно вдарив по Херсону під час ліквідації рятувальниками пожежі

Одним із пріоритетів оновленого уряду буде збільшення власного виробництва зброї і розвиток усіх оборонних проєктів

Зеленський планує запропонувати кандидатуру Шмигаля на пост міністра оборони

США можуть продавати ракети малої дальності та снаряди членам НАТО для подальшої передачі Україні

Келлог заявив, що обговорить з Зеленським угоду Трампа з НАТО щодо поставок американської зброї

Генсек НАТО про угоду із США: Україна отримає величезну кількість військового обладнання

Генсек НАТО після оголошення Трампа про тарифи порадив Путіну ставитися до переговорів щодо України більш серйозно

По Сумах протягом дня було 5 дронових ударів, постраждали 14 жителів

Стефанчук і Келлог обговорили питання військової допомоги Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА