Інтерфакс-Україна
Події
20:56 14.07.2025

Зеленський планує запропонувати кандидатуру Шмигаля на пост міністра оборони

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Зеленський планує запропонувати кандидатуру Шмигаля на пост міністра оборони
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що досвід прем’єр-міністра Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони.

"Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності", - заявив він у вечірньому зверненні.

Президент нагадав, що говорив із першою віцепрем’єркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд України. Він додав, що бачить оновлену роботу уряду на основі досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є у Свириденко.

"Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації" - заявив президент.

 

Теги: #кандидатура #мыноборони #президент

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