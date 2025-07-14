Російський БпЛА поцілив по котельні у Златополі - мер

Один із БпЛА, якими ЗС РФ атакували Златопіль (Харківська обл.) у понеділок вдень поцілив у котельню, яка забезпечувала теплом ліцей та 5 двоповерхових будинків (разом 86 абонентів).

Про це міський голова Затополя Микола Бакшеєв повідомив у відеозверненні опублікованому в його телеграм-каналі.

За його словами, також внаслідок удару зруйновано 4 будинки в приватному секторі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок атаки ворожих БпЛА в Златополі загинула жінка, ще семеро осіб, в тому числі дитина, постраждали.