Російські військові атакували з БпЛА зупинку громадського транспорту в Херсоні, двоє поранених

Через ворожу атаку з БпЛА по зупинці у Херсоні двоє цивільних зазнали поранень, їх доставлено до лікарні у середньому стані тяжкості, повідомила обласна військова адміністрація.

"Близько 11:00 російські військові атакували з БпЛА зупинку громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона. Через ворожий удар двоє чоловіків, яким 75 та 57 років, дістали вибухові травми та уламкові поранення", - йдеться у повідомленні ОВА у телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що бригада "швидкої" доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.