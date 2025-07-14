Інтерфакс-Україна
Події
12:40 14.07.2025

Російські військові атакували з БпЛА зупинку громадського транспорту в Херсоні, двоє поранених

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Через ворожу атаку з БпЛА по зупинці у Херсоні двоє цивільних зазнали поранень, їх доставлено до лікарні у середньому стані тяжкості, повідомила обласна військова адміністрація.

"Близько 11:00 російські військові атакували з БпЛА зупинку громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона. Через ворожий удар двоє чоловіків, яким 75 та 57 років, дістали вибухові травми та уламкові поранення", - йдеться у повідомленні ОВА у телеграмі у понеділок. 

Повідомляється, що бригада "швидкої" доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.

Теги: #херсон #бпла_рф

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