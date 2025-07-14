Інтерфакс-Україна
Події
10:12 14.07.2025

ЦПД про матеріал NYT з Курщини: У війні, де одна сторона є агресором, нейтральність без контексту стає дезінформацією

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Центр протидії дезінформації (ЦПД) назвав маніпулятивним, упередженим та таким, що не відповідає журналістським стандартам, матеріал американського видання The New York Times із прикордоння Курської області Росії, у якому розповідає про ситуацію після дій українських військових.

"Американське видання The New York Times опублікувало маніпулятивний репортаж із прикордоння Курської області Росії, у якому розповідає про "спустошення і смерті" після дій українських військових", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що журналістка Нанна Гейтман, німецька фотографка російського походження, провела кілька днів на території РФ під супроводом бійців російського підрозділу "Ахмат", відомих своїми злочинами проти цивільних на території України.

"Позиція авторки зрозуміла вже з заголовка – "Україна вторглася в Росію". У самому тексті немає жодного слова про те, що ця війна почалася з агресії РФ, про окупацію Криму, десятки тисяч убитих українців чи про причини самої української операції на Курщині. Замість цього — емоційні розповіді про "постраждалих мирних росіян", звинувачення НАТО і співчуття до російських військових", - наголосили у ЦПД.

Зазначається, що "ця публікація – чудовий приклад того, як "нейтральна" журналістика може працювати на ретрансляцію співзвучних російській пропаганді наративів. У війні, де одна сторона є агресором, нейтральність без контексту перетворюється на дезінформацію".

У ЦПД також нагадали, що "навколо Нанни Гейтман навесні цього року спалахнув скандал: міжнародне журі конкурсу World Press Photo помилково об'єднало у пару її знімок пораненого бойовика з терористичного угруповання "днр" із фото української дівчинки, яка постраждала від російського обстрілу. Робота, яку Гейтман подала на конкурс, добре ілюструє її "нейтральність" та "відданість журналістським стандартам"".

Теги: #цпд #nyt

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