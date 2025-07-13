Інтерфакс-Україна
Події
20:18 13.07.2025

Підрозділи ЗС України робитимуть все для перенесення війни на російську територію

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Підрозділи ЗС України робитимуть все для перенесення війни на російську територію

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем ЗС України Олександром Сирським і начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим та міністром оборони України Рустемом Умєровим про що повідомив в офіційному телеграм-каналі у неділю.

"Обговорили з Головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим ситуацію на ключових напрямках оборони. Зокрема, це Покровський напрямок, також Новопавлівський, Запорізька область, Харківщина, прикордонні райони Сумщини", - написав Зеленський, зазначивши, що "російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо".

"Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари", - написав Зеленський.

Окремо на нараді обговорювали підготовку до візиту в Україну генерала Келлога і роботу з партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів.

"Наразі близько 40% зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #міноборони #нарада #зеленський

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