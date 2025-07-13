Інтерфакс-Україна
Події
17:16 13.07.2025

Частина Сум тимчасово залишилася без електропостачання після атаки БПЛА

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Частина Сум тимчасово залишилася без електропостачання після атаки БПЛА

Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури Сум, частина міста тимчасово залишилася без електропостачання повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Протягом дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста. Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення", - написав він у телеграм-каналі.

"Фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки. Робимо все, аби якнайшвидше повернути світло в оселі сумчан", - зазначив очільник ОВА.

За інформацією в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря, без світла перебувають три лікарні, усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

 

 

Теги: #сумська_область #енергетика #обстріли #суми

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