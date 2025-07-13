Інтерфакс-Україна
Події
12:47 13.07.2025

Тіло жінки знайшли під завалами - начальник Запорізької ОВА

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Тіло 77-річної жінки, яка загинула внаслідок ворожої атаки, виявили у неділю в Оріхівській громаді, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни щодня б'ють по прифронтових населених пунктах, перетворюючі будинки на руїни. Під час обстрілу Новоданилівки, що стався напередодні, були зруйновані приватні оселі. В одній з них знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під завалами може перебувати ще одна людина", - написав очільник ОВА у телеграм-каналі.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область #жертва

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