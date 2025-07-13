Центральний район Херсона обстріляно вночі, поранено чоловіка

Вночі російські війська обстріляли Центральний район Херсона, внаслідок чого постраждав 61-річний чоловік, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Через ворожу атаку 61-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми й контузію", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі ОВА у неділю вранці.

Потерпілого госпіталізувала бригада швидкої допомоги для надання медичної допомоги.