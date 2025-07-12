Запоріжжя: Масштабна пожежа в п’ятиповерховому будинку – 9 постраждалих, серед них діти

В п’ятиповерховому житловому будинку в одному з районів Запоріжжя сталася масштабна пожежа, повідомляє пресслужба ДСНС України.

Загорілися балкони з другого по п’ятий поверх та кілька квартир, полум’я швидко поширювалося. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі, незважаючи на спеку +38 °С, у повному бойовому спорядженні. Загоряння ліквідовано.

"Під час пожежі постраждало 9 осіб. Підрозділи ДСНС врятували з осередку небезпеки 6 людей, з них 2 хлопчики – 7 та 11 років. Усім постраждалим на місці надали домедичну допомогу, після чого їх госпіталізували до медичного закладу каретами швидкої допомоги", - зазначено в повідомленні.

Усім постраждалим на місці надали домедичну допомогу, після чого їх госпіталізували до медичного закладу. Причина пожежі встановлюється, триває розслідування.