Цивільного поранено внаслідок атаки дрона в Херсоні — ОВА

Російські військові орієнтовно о 16:40 у суботу атакували з безпілотного літального апарата цивільного чоловіка в Дніпровському районі Херсона, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Постраждав 43-річний чоловік. В нього — мінно-вибухова травма, контузія, а також уламкові поранення тулуба, рук та ніг. Потерпілого у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Нині медики надають йому необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні ОВА.