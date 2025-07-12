Інтерфакс-Україна
Події
18:20 12.07.2025

Цивільного поранено внаслідок атаки дрона в Херсоні — ОВА

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Російські військові орієнтовно о 16:40 у суботу атакували з безпілотного літального апарата цивільного чоловіка в Дніпровському районі Херсона, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Постраждав 43-річний чоловік. В нього — мінно-вибухова травма, контузія, а також уламкові поранення тулуба, рук та ніг. Потерпілого у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Нині медики надають йому необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні ОВА.

Теги: #атака_бпла_рф #херсон

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