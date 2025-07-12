Сибіга після зустрічі з заступницею генсека НАТО: Ми обоє погоджуємося, що зброя для України та санкції проти Росії є найкращим способом зупинити війну

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та генеральний секретар НАТО Радміла Шекеринська обговорили наступні кроки для повної імплементації всіх рішень НАТО, прийнятих на саміті в Гаазі щодо України.

"Гарна зустріч з заступником генерального секретаря НАТО Радмілою Шекеринською. Обговорили наступні кроки для повної імплементації всіх рішень, прийнятих на саміті НАТО в Гаазі щодо України. Ми високо цінуємо рішення Альянсу про збільшення оборонних видатків і те, що вони включають прямі внески на оборону України", - написав він у соціальній мережі Х у суботу.

За словами Сибіги, посилення військової допомоги Україні залишається головним пріоритетом. "Я наголосив на нашій нагальній потребі у більшій кількості систем протиповітряної оборони та перехоплювачів - ми розраховуємо на підтримку союзників у цьому питанні", - додав він.

"Ми обоє погоджуємося, що зброя для України та санкції проти Росії є найкращим способом зупинити російську війну і забезпечити нашу спільну безпеку", - наголосив Сибіга за результати зустрічі.