Інтерфакс-Україна
Події
10:44 12.07.2025

Російські окупанти вночі обстріляли Чернівецьку та Дніпропетровську області, Львів та Харків, загинули четверо цивільних - прокуратура

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Російські окупанти вночі обстріляли Чернівецьку та Дніпропетровську області, Львів та Харків, загинули четверо цивільних - прокуратура
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

Росія у ніч з 11 на 12 липня здійснила комбіновану атаку на міста України із застосування ударних БпЛА, крилатих ракет та авіабомб, загинули двоє людей у Чернівецькій області, двоє – на Дніпропетровщині, розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними Офісу генпрокурора:

У Чернівецькій області. "На світанку 12 липня росія завдала удару по Чернівецькій області, застосувавши крилату ракету та безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, загинули двоє людей — 43-річний чоловік і 26-річна жінка. Ще  двоє осіб перебувають у вкрай тяжкому стані,  10  — отримали легкі тілесні ушкодження", йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у суботу.

Унаслідок ударів в Чернівцях пошкоджено дитячий садочок, дев'ятиповерхівку, житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини та автомобілі. У Сторожинецькій територіальній громаді пошкодження житлового будинку та транспортного засобу. За попередньою інформацією без постраждалих.

На Дніпропетровщині. Зранку 12 липня ворог атакував Великомихайлівську територіальну громаду Синельниківського району. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

У Львові. Унаслідок ворожої атаки зазнали руйнувань промислове підприємство та житловий будинок. Ударною хвилею також ушкоджені приміщення районних судів та ще одного житлового будинку. На даний час потерпілі внаслідок події відсутні.

У Харкові. Збройні сили РФ здійснили комбіновану атаку по Київському району м. Харкова. Було завдано авіаційних ударів: зафіксовано влучання двох КАБів по території цивільних підприємств, де спалахнули пожежі. Також місто атакували російські БпЛА. Загорівся гараж, пошкоджено авто, мережі міського освітлення, скління вікон у житлових будинках. Внаслідок вказаних ударів по місту постраждали троє чоловіків 33, 47 та 55 років.

За процесуального керівництва Чернівецької, Львівської, Харківської, Дніпропетровської обласних та окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами злочинів (ст. 438 КК України).

Теги: #комбінована #атака #рф

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