Удар російського дрона знищив під’їзд двоповерхового будинку у Львові - мер

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У ніч на суботу Львів зазнав наймасовішого удару дронів за весь час війни, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Наслідки нічної атаки на Львів. Вибухи пролунали у кількох районах міста. Зафіксовано влучання - зокрема на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни", - написав він у фейсбуці.

За словами мера, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці.

Садовий зазначив, що в Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Площа займання становить близько 200 м².

Також пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Крім того, обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32.

Усі необхідні служби працюють на місцях.