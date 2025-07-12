Інтерфакс-Україна
Події
07:11 12.07.2025

У Харкові зафіксовано влучання по обʼєкту критичної інфраструктури, двоє постраждалих шпиталізовані

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У Харкові зафіксовано влучання по обʼєкту критичної інфраструктури, двоє постраждалих шпиталізовані

За попередніми даними, ЗС РФ завдали 10 ударів по Харкову (двома КАБами та вісьмома дронами), повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, також зафіксовано влучання одного з "шахедів" по обʼєкту критичної інфраструктури.

У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, станом на 6:29 відомо про двох постраждалих (55 та 33 років), їх шпиталізували.

 

 

Теги: #харків #обстріли

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