Інтерфакс-Україна
Події
15:26 11.07.2025

Україна завершила скринінг з ЄС за переговорним Кластером 4, залишився ще один

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Україна завершила скринінг з ЄС за переговорним Кластером 4, залишився ще один

Україна завершила оцінку відповідності українського законодавства до права Європейського Союзу за Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання", який є уже пʼятим з шести тематичних Кластерів, за якими здійснюється двосторонній скринінг з Європейською комісією.

"В межах скринінгу за Кластером 4, делегація українських фахівців представляла прогрес України за такими напрямками, як транспортне законодавство, енергетична політика, транс’європейські мережі, а також сфера охорони навколишнього середовища та клімату – що охоплює понад 200 законодавчих актів", - йдеться в повідомленні Офісі віцепрем'єрки з європейської і євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що зустрічі за наступним і останнім Кластером – "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" – розпочнуться у вересні 2025 року.

"Цей блок охоплює такі питання, як сільське господарство, продовольча безпека, політика у сфері рибальства тощо. Тривають підготовчі сесії українських переговірників за цими напрямками", - додали в Офісі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластеру "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до Європейського союзу за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини". Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток".

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляла, що для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в Європейський Союз достатньо 26 голосів держав-членів ЄС без Угорщини, а також, що Україна готова в липні відкривати перші три переговорні Кластери, або починати з першого Кластеру разом з Молдовою.

Теги: #україна #єс #законодавство

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