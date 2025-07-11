Спецпредставник Келлог в понеділок прибуде до Києва з візитом

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прибуде до Києва в понеділок, 14 липня, повідомляє Новини.LIVE.

"Ми приїдемо у Київ, в понеділок. Ми будемо там весь тиждень", - сказав Келлог журналістці під час конференції в Римі.

Ми його чекаємо, і будемо раді його вітати в Києві та мати низку зустрічей", - сказав Тихий, коментуючи повідомлення Келлога "Новини.Live" про візит.

Келлог під час конференції в Римі сказав журналістці Новини.LIVE: "Ми приїдемо у Київ, в понеділок. Ми будемо там весь тиждень".