Інтерфакс-Україна
Події
12:29 11.07.2025

ЦПД повідомляє про удар по Луховицькому авіазаводу в РФ

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ЦПД повідомляє про удар по Луховицькому авіазаводу в РФ

Луховицький авіаційний завод в Московській області РФ зазнав удару, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Він спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій, а також бере участь у розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів "перспективного фронтового винищувача" на базі платформи МіГ. Також задіяний в циклі модернізації БПЛА Герань/Шахед", - написав Коваленко в Телеграм у п'ятницю.

Луховицький авіазавод існує з 1953 року та є філією Московського авіапромоб'єднання ім.Дементьєва, яке виробляє військові літаки МіГ та входить до корпорації "МіГ". Поруч розташований військовий аеродром "Третьяково". Місто Луховиці розташоване за 135 км від Москви.

Теги: #коваленко #цпд

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