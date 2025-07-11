Інтерфакс-Україна
Події
09:51 11.07.2025

Італія надасть Україні 32,5 млн євро на відновлення культурної спадщини Одещини - Мінкультури

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Італія надасть Україні 32,5 млн євро на відновлення культурної спадщини Одещини - Мінкультури

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та віцепрем’єр-міністр — міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підписали грантову угоду на 32,5 млн євро безповоротної допомоги на відновлення культурної спадщини Одеської області.

"10 липня в Римі, у межах Конференції з питань відновлення України (URC2025), підписано грантову угоду між урядом України та урядом Італійської Республіки щодо реалізації програми "Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону". Згідно з домовленостями, уряд Італії надасть Україні 32,5 млн євро безповоротної допомоги на реалізацію програми", - йдеться в повідомленні Міністерства культури і стратегічних комунікацій.

Зазначається, що програма передбачає фінансування реставрації знакових об’єктів культурної спадщини Одеси, які зазнали пошкоджень унаслідок збройної агресії російської федерації.

Зокрема, серед них — пам’ятки національного значення, що перебувають в управлінні Одеської обласної військової адміністрації та Одеської міської ради.

Повідомляється, що грант реалізовуватиметься через Італійське агентство з розвитку співробітництва (AICS) під координацією МЗС Італії (MAECI) та у співпраці з Мінкультури України, Міністерством розвитку громад та територій України, Одеською обласною військовою адміністрацією та Одеською міською радою.

Зазначається, що фінансування буде спрямовано на реставрацію шести пам’яток архітектури Одеси: Одеський національний художній музей; Одеський музей Західного і Східного мистецтва; Одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха; Одеський літературний музей; Будинок Зонтага; Палац Одружень. 

"Угода передбачатиме проведення комплексних реставраційних робіт, підвищення рівня безпеки та енергоефективності будівель, адаптацію до потреб маломобільних груп населення, а також оновлення інженерної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також, окрім реконструкції пам’яток планується створення Одеського центру управління спадщиною ЮНЕСКО — управлінського та ресурсного центру, присвяченого координації та збереженню спадщини Одеси, внесеної до списку ЮНЕСКО.

Теги: #мінкультури #угода #urc2025 #відновлення #італія

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