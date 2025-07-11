Начальник Київської МВА заявив про запуск системи перехоплення дронів, на що віділять 260 млн грн

За дорученням президента України Володимира Зеленського запускаємо повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ, повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграм.

Він зазначив, що це масштабний проєкт "Чисте небо", який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.

"На реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень. Ці кошти підуть не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування", - заявив Ткаченко.

В систему реагування, за його інформацією, війде центр підготовки операторів, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами;

Будуть сформовані додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування у столиці та на підступах до міста;

Ткаченко наголосив, що робота буде в тісній координації з Генштабом, Повітряними Силами та Силами оборони для досягнення максимальної синергії з системою ППО.

"За кілька місяців пілотного запуску проєкт "Чисте небо" на Київщині вже довів свою ефективність - перехоплено майже 550 ворожих БпЛА", - заявив чиновник і додав, що йде робота по залученню позабюджетних коштів.