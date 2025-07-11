Інтерфакс-Україна
Події
06:25 11.07.2025

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні – ВМС ЗСУ

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Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 п'ятниці, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомляється в Фейсбуці Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, з них 0 рухалися з протоки Босфор.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1JY7MHdKk2/

Теги: #флот #війна #рф

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