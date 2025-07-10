Кількість постраждалих в Києві через повітряну атаку РФ зросла до 25 – Ткаченко

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної ракетно-дронової атаки на Київ зросло до 25 осіб, повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко.

"Кількість постраждалих зросла до 25", - написав Ткаченко у Телеграм станом на 17:45 четверга.

У 15:41 він повідомляв про 24 постраждалих.

Як повідомлялося, внаслідок масованої атаки РФ на Київ загинули дві жінки. Пошкодження житлових будинків, цивільної інфраструктури та автомобілів зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Зокрема, багатоповерхові житлові будинки пошкоджено у Шевченківському та Подільському районах. В Деснянському районі постраждала будівля лікарні ветеринарної медицини, у Дарницькому районі сталася пожежа у гаражному кооперативі. У Дніпровському та Шевченківському районах уламки БпЛА впали на території школи. Крім того, у Шевченківському районі пошкоджено торгівельний центр та вхід до станції метрополітену – у будівлях вибиті вікна.