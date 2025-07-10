Єрмак: вперше до зустрічі у безпековому форматі коаліції охочих приєднались представники США – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь

Фото: сайт Президента України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до зустрічі Коаліції охочих у Римі приєдналися представники Сполучених Штатів.

"Сьогодні в Римі продовження нашого безпекового формату Коаліції охочих, зараз триває зустріч. Вперше до зустрічі в такому форматі приєднались представники Сполучених Штатів – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь", - написав він у телеграм-каналі у четвер.