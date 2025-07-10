Інтерфакс-Україна
Події
16:55 10.07.2025

Зеленський на конференції з відновлення в Римі: це про наше спільне економічне зростання

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Зеленський на конференції з відновлення в Римі: це про наше спільне економічне зростання

Ініціативи з післявоєнного відновлення України призведуть до спільного з іншими країнами Європи економічного зростання, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я радий, що ми починаємо роботу в рамках відновлення. Дуже хочемо мати цю коаліцію відновлення. Ми були б дуже вдячні Італії, уряду, італійському бізнесу за спільну роботу. Не тільки це про Україну, це про наше спільне економічне зростання, про робочі місця для наших людей в Україні та в Італії", - сказав Зеленський на Конференції з відновлення України (URC2025) під час спільної з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні заяви журналістам в Римі в четвер.

Він відзначив, що Європа стикається з численними економічними викликами і її жителі відчувають різноманітні удари, зокрема, інфляційні удари. Також голова Української держави відзначив наявність викликів через технологічні зміни. "На все це треба відповідати збільшенню співпраці і підтримкою одне одного – промисловості, локального бізнесу, соціальних потреб. Наші спільні економічні проєкти цьому допоможуть. Звісно, це все прямо допомагає і захисту наших країн", - сказав Зеленьский.

Президент додав, що конференція – "не тільки зустріч, хоча це важливо, це політичний сигнал єдності навколо України, відновлення нашого життя". "І це дуже важливо, це сигнал від італійського бізнесу і від інших бізнесів, які тут присутні, сигнал довіри до України. Сигнал довіри до нашої здатності не тільки вистояти війни, хоча це найголовніше, безумовно, але й зміцнити нашу спільну європейську стабільність", - сказав Зеленський.

Теги: #відновлення_україни #зеленський #економічне_зростання

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