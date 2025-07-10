Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales

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Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Україна уклали угоду, що передбачає постачання понад 5 тис. ракет протиповітряної оборони Thales Air Defence, оголосив уряд Великої Британії у четвер.

"Це дозволяє поставити понад 5 000 ракет протиповітряної оборони від британської компанії Thales, що не тільки значно посилить оборонні можливості Великобританії, але й дозволить Україні продовжувати боротьбу, посиливши її оборону проти незаконного повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Очікується, що угоду з урядом України формально підпишуть віце-прем'єр-міністр Великої Британії Анджела Рейнер (Angela Rayner) та міністр з питань експорту Гарет Томас (Gareth Thomas), що стане "важливою віхою" у співпраці між Великою Британією та Україною у сфері оборони.

Повідомляється, що у своїй промові на конференції з відновлення України URC-2025 в Римі віце-прем'єр-міністр також підтвердить двосторонню допомогу Великобританії Україні на 2025-2026 фінансовий рік у розмірі до 283 млн фунтів стерлінгів, що забезпечить українцям доступ до життєво необхідної підтримки в гуманітарній, енергетичній, стабілізаційній, реформаторській, відновлюваній та реконструктивній сферах.