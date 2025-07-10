Трамп погодився на передачу Україні частини військової допомоги, про яку просив Зеленський – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп схвалив поставку Києву низки озброєнь зі списку, переданого йому президентом України Володимиром Зеленським у червні в Гаазі, пише в четвер видання The Washington Post з посиланням на джерело в Білому домі.

"Високопоставлений представник Білого дому заявив у середу, що президент погодився на деякі прохання України про військову допомогу, викладені в детальному списку, який президент України Володимир Зеленський передав йому минулого місяця під час зустрічі в Гаазі", - йдеться в повідомленні.

"Зараз ми розглядаємо Україну і боєприпаси", – заявив Трамп журналістам у середу перед обідом у Білому домі з африканськими лідерами.

У НАТО українці "просили про дуже конкретні речі, і президент погодився на деякі з них", – сказав чиновник, відмовившись надати детальну інформацію про те, які саме види озброєння були схвалені.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон та лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявили в середу, що цього місяця вони спробують ухвалити закон, який надасть Трампу можливість вводити санкції проти покупців російських енергоносіїв.

Як повідомлялось, минулого тижня адміністрація США оголосила, що призупинила передачу деяких видів зброї Україні. Зокрема, йшлося про ракети для ППО. У Вашингтоні це мотивували тим, що запаси такої зброї в США близькі до вичерпання.