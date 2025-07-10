Інтерфакс-Україна
Події
11:56 10.07.2025

Дитячий аніматор на замовлення ФСБ готував серію диверсій, щоб знеструмити Харків - СБУ

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Військова контррозвідка Служби безпеки спільно зі слідчими УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури затримала агента ФСБ РФ, який готував підриви ключових електропідстанцій, що живлять обласний центр.

"Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)... Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, російська спецслужба зацікавилася дитячим аніматором з Харкова завдяки його знайомій, яка проживає в РФ, і завербувала його. Фигурант отримав від куратора з ФСБ завдання підірвати опорну електропідстанцію, яка забезпечує електропостачання одного з районів міста. Співробітники СБУ затримали аніматора, коли він робив саморобний вибуховий пристрій (СВП) у себе вдома за інструкцією, отриманою від російського спецслужбіста.

Під час документування СБУ встановила також, що по дорозі на дитячі свята фігурант фіксував локації Сил оборони .

"Це було "тестовим" завданням для агента, якого куратор перевіряв на готовність до виконання складніших доручень. За матеріалами справи, у разі успішного підриву першої електропідстанції, агент мав вчинити аналогічні диверсії на інших енергооб’єктах міста", - зазначають в СБУ

При обшуках у помешканні та автомобілі затриманого вилучено складові до СВП, прокремлівську символіку, зокрема український паспорт в обкладинці з триколором, а також планшет і телефон із доказами роботи на ворога.

 

Теги: #сбу #агент_рф

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