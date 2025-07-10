Інтерфакс-Україна
Події
11:31 10.07.2025

ДБР закликає військових, які вперше пішли в СЗЧ, скористатися можливістю повернутися на службу до 30 серпня

1 хв читати

Державне бюро розслідувань (ДБР) закликає військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину (злочин - СЗЧ), скористатися можливістю повернутися на службу до 30 серпня із звільненням від кримінальної відповідальності.

В телеграм-каналі в четвер ДБР нагадує, що 8 травня 2025 року президент України підписав Закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

"Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ вперше, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вперше вчинили СЗЧ, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності судом", - зазначається в повідомленні.

ДБО уточнює, що новий порядок також поширюється на тих, хто залишив частину у період з 29 листопада 2024 року до дня набрання чинності законом.

Також Бюро нагадує алгоритм повернення після СЗЧ або дезертирства.

"Кожен військовослужбовець, який залишив військову частину або місце несення служби, має шанс виправити ситуацію та повернутися до служби. Не зволікайте — закон діє лише до 30 серпня", - підсумовують у відомстві.

 

Теги: #зсу #сзч #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 09.07.2025
Військовий отримав 7 років ув'язнення за дезертирство та викрадення бронетранспортера - ДБР

Військовий отримав 7 років ув'язнення за дезертирство та викрадення бронетранспортера - ДБР

16:27 08.07.2025
Докази по "справі Гринкевичів" не дозволять фігурантам уникнути відповідальності - ДБР

Докази по "справі Гринкевичів" не дозволять фігурантам уникнути відповідальності - ДБР

13:03 08.07.2025
Ворог послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного у війні, нарощує виробництво ракет і дронів - Сирський

Ворог послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного у війні, нарощує виробництво ракет і дронів - Сирський

19:54 04.07.2025
В СБС ЗСУ запущена єдина онлайн-система обліку та верифікації відпрацювань – командуючий

В СБС ЗСУ запущена єдина онлайн-система обліку та верифікації відпрацювань – командуючий

16:26 04.07.2025
Вірмени на передовій свободи: Герой України Алексан Амірджанян і тисячі інших

Вірмени на передовій свободи: Герой України Алексан Амірджанян і тисячі інших

15:33 04.07.2025
Що таке "Контракт 18-24"?

Що таке "Контракт 18-24"?

13:22 04.07.2025
Службова недбалість посадовця Міноборони завдала державі збитків на понад 2 млрд грн

Службова недбалість посадовця Міноборони завдала державі збитків на понад 2 млрд грн

13:30 02.07.2025
ДБР завершило розслідування щодо екскерівництва МВС за розгін учасників протестів під час Революції Гідності

ДБР завершило розслідування щодо екскерівництва МВС за розгін учасників протестів під час Революції Гідності

10:31 02.07.2025
На Донеччині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався продати зброю на понад 1,7 млн грн

На Донеччині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався продати зброю на понад 1,7 млн грн

20:25 30.06.2025
ЗСУ знищують окупантів у сірій зоні на відходах до Дніпропетровської області і не дають їм закріпитися, повідомляє DeepState

ЗСУ знищують окупантів у сірій зоні на відходах до Дніпропетровської області і не дають їм закріпитися, повідомляє DeepState

ВАЖЛИВЕ

ГУР МО: Кремль намагається звинуватити Україну в поширенні радіоактивних речовин у Сирії

Повітряні сили збили всі 8 балістичних "Іскандерів" та 6 крилатих ракет Х-101, що атакували Україну у четвер

10 годинна тривога в Україні: РФ атакувала 18 ракетами, зокрема балістичними, та близько 400 ударними дронами

Двоє загиблих і 16 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – влада

Сили оборони вразили за добу 13 районів зосередження окупантів

ОСТАННЄ

Президентка Єврокомісії, канцлер Німеччини та спецпосланець Трампа Келлог особисто беруть участь у URC2025

Президент Еврокомиссии, канцлер Германии и спецпосланник Трампа Келлогг лично участвуют в URC2025

Дитячий аніматор на замовлення ФСБ готував серію диверсій, щоб знеструмити Харків - СБУ

ГУР МО: Кремль намагається звинуватити Україну в поширенні радіоактивних речовин у Сирії

Повітряні сили збили всі 8 балістичних "Іскандерів" та 6 крилатих ракет Х-101, що атакували Україну у четвер

В Голосіївському районі столиці застрелили чоловіка, обставини встановлюються

Черги та надмірна бюрократія найбільш поширені проблеми при доступі ветеранів до держдопомоги - опитування

Трамп буде готовий підписати законопроект про санкції щодо РФ, якщо отримає право скасовувати ці заходи

УЧХ працює на локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ по Києву

Через сильні дощі у Львові та передмісті затопило річку Зубру, є загроза підтоплення житлових районів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА