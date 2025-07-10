ДБР закликає військових, які вперше пішли в СЗЧ, скористатися можливістю повернутися на службу до 30 серпня

Державне бюро розслідувань (ДБР) закликає військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину (злочин - СЗЧ), скористатися можливістю повернутися на службу до 30 серпня із звільненням від кримінальної відповідальності.

В телеграм-каналі в четвер ДБР нагадує, що 8 травня 2025 року президент України підписав Закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

"Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ вперше, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вперше вчинили СЗЧ, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності судом", - зазначається в повідомленні.

ДБО уточнює, що новий порядок також поширюється на тих, хто залишив частину у період з 29 листопада 2024 року до дня набрання чинності законом.

Також Бюро нагадує алгоритм повернення після СЗЧ або дезертирства.

"Кожен військовослужбовець, який залишив військову частину або місце несення служби, має шанс виправити ситуацію та повернутися до служби. Не зволікайте — закон діє лише до 30 серпня", - підсумовують у відомстві.