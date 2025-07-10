08:08 10.07.2025
Кількість постраждалих через масовану атаку російських БпЛА на Київ зросла до 16 – Кличко
Фото: https://kyiv.klichko.org/
Вже шістнадцять постраждалих зафіксовано внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київ, повідомляє міський голова Віталій Кличко в Телеграм-каналі станом на 07:50 четверга.
"Наразі вже 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", - написав київський мер у Телеграм.