Кількість постраждалих через масовану атаку російських БпЛА на Київ зросла до 16 – Кличко

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Вже шістнадцять постраждалих зафіксовано внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київ, повідомляє міський голова Віталій Кличко в Телеграм-каналі станом на 07:50 четверга.

"Наразі вже 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", - написав київський мер у Телеграм.