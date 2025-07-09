Інтерфакс-Україна
Події
22:25 09.07.2025

Чехія підготовить 8 українських пілотів F-16 у 2025 році

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Сьогодні уряд Чеської Республіки за пропозицією міністра оборони Яни Чернохової затвердив програму підготовки українських пілотів, йдеться про 150 годин льотної підготовки вартістю приблизно 32 млн чеських крон (EUR 1,3 млн), передбачається підготовка до восьми українських пілотів у цьому році, повідомило міністерство оборони Чехії у середу.

"Забезпечення підготовки українських пілотів є частиною підтримки, яку Чеська Республіка надає Україні та її збройним силам у захисті від російської агресії. Пілоти будуть навчатися на літаках F-16, яких чеська армія не має в своєму озброєнні, але українська сторона висловила зацікавленість також у навчанні на симуляторах та дозвукових літаках L-39", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За інформацією, Військово-повітряні сили Чеської Республіки безкоштовно надають 150 годин на суму близько 32 млн чеських крон для навчання до восьми українських пілотів. Усі витрати чеської сторони на забезпечення навчання будуть покриті з затвердженого бюджету Міноборони Чехії.

Реалізація навчання та пов'язаних послуг на суму приблизно 4,5 млн. чеських крон (EUR 180 тис) як то – наземна підготовка, включаючи симулятори, логістичне забезпечення, медичне обстеження – буде здійснюватися на підставі новоукладеного додатка до існуючого договору між Міністерством оборони та державним підприємством LOM Praha, а також чинною Угодою про взаємну співпрацю між міністерствами оборони Чеської Республіки та України.

Як повідомлялось у травні, Чехія проводитиме навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та власних навчальних літаках L-39 на своїй території, повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Джерело: https://mocr.mo.gov.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ceska-armada-zajisti-letecky-vycvik-osmi-ukrajinskych-pilotu-259298/

Теги: #навчання #чехія #авіація

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