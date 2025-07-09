Інтерфакс-Україна
Події
17:50 09.07.2025

Зеленський запросив Папу Римського відвідати Україну

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Зеленський запросив Папу Римського відвідати Україну
Фото: https://www.vaticannews.va/

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність за зустріч з Папою Римським Левом ХІV та запросив його відвідати Україну.

"Вдячний за зустріч і дуже ґрунтовну розмову з Папою Римським Левом ХІV. Цінуємо всю підтримку та кожну молитву заради миру в Україні", - написав Зеленський у телеграмі після приватної аудієнції в папській резиденції Кастель Гандольфо у середу.

Зеленський відзначив, що "залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру".

Як зазначається на сайті глави Української держави, "Зеленський наголосив, що Україна готова до проведення зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру. Понтифік підтвердив готовність Ватикану прийняти переговори про мир".

"Наразі лише Москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції", - зазначив Зеленський.

Водночас президент України висловив упевненість, у подальшому "нарощуванні глобальної солідарності, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати".

Зеленський також повідомив, що під час зустрічі він подякував Папі "особливо за підтримку українських дітей, зокрема повернутих із російської неволі". За його словами, українські діти мають можливість реабілітації та відпочинку в Італії, "і така гостинність і щирість є надзвичайно важливими".

"Обговорили сьогодні подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія", - додав президент

"Розказав Його Святості про повагу в українському суспільстві до постаті Андрея Шептицького, його вчинків, зокрема до порятунку євреїв у час Другої світової війни й захисту християнської віри. Сподіваємося, що внесок і заслуги митрополита Шептицького отримають належне визнання", - написав Зеленський.

"Запросив Папу відвідати Україну", - повідомив він.

Як зазначила пресслужба глави держави на у повідомленні на сайті, це була вже друга аудієнція президента України в Папи Римського Лева ХІV. Першу Зеленський мав у день інавгураційної меси Понтифіка. Водночас вона стала першою аудієнцією Папи Римського Лева ХІV для глав держав.

Теги: #зустріч #зеленський #папа_римський

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