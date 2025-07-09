Інтерфакс-Україна
Події
15:13 09.07.2025

На засіданні Коаліції артилерії були представлені пропозиції щодо зміни тактики застосування ракетних військ та артилерії – Міноборони України

1 хв читати
На засіданні Коаліції артилерії були представлені пропозиції щодо зміни тактики застосування ракетних військ та артилерії – Міноборони України

Заступник міністра оборрони Євген Мойсюк в ході онлайн-засідання керівної групи Коаліції артилерії обговорив з партнерами поточні потреби Сил оборони, а також роботу з актуалізації Дорожньої карти роботи Коаліції у світлі змін характеру ведення бойових дій, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Під час зустрічі українська сторона поінформувала представників країн-учасниць про поточну оперативну ситуацію на полі бою. Було представлено ключові пропозиції щодо перегляду Дорожньої карти Коаліції. Зокрема, оновлений документ має враховувати такі важливі аспекти, як зміна тактики застосування ракетних військ та артилерії, реорганізація структури Збройних сил України з переходом на корпусну систему, а також розвиток вітчизняного виробництва озброєння та військової техніки", - вказується у повідомленні.

Учасники Коаліції артилерії погодилися з пропозиціями української сторони та підтвердили готовність до подальшої співпраці задля зміцнення обороноздатності України та протидії російській агресії.

Теги: #міноборони #мойсюк #засідання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 09.07.2025
Ексчиновнику Міноборони повідомили про підозру за збитки під час закупівель у понад 340 млн грн – Офіс генпрокурора

Ексчиновнику Міноборони повідомили про підозру за збитки під час закупівель у понад 340 млн грн – Офіс генпрокурора

13:51 09.07.2025
Фон дер Ляєн візьме участь в засіданні Коаліції охочих та Конференції з відновлення України

Фон дер Ляєн візьме участь в засіданні Коаліції охочих та Конференції з відновлення України

11:24 09.07.2025
Міноборони кодифікувало тренувальний комплект українського виробництва

Міноборони кодифікувало тренувальний комплект українського виробництва

15:55 07.07.2025
Військові зможуть подати рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби через "Армію+"

Військові зможуть подати рапорти про звільнення після полону і навчання під час служби через "Армію+"

14:16 07.07.2025
Експосадовець Міноборони і колишні керівники оборонного підприємства постачали непридатні ракетні установки - генпрокурор

Експосадовець Міноборони і колишні керівники оборонного підприємства постачали непридатні ракетні установки - генпрокурор

12:46 07.07.2025
Україна зацікавлена в спільних проєктах з оборонними компаніями США – заступник міністра оборони

Україна зацікавлена в спільних проєктах з оборонними компаніями США – заступник міністра оборони

13:45 02.07.2025
Міноборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США з питання постачання оборонної допомоги

Міноборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США з питання постачання оборонної допомоги

17:36 30.06.2025
Уряд підтвердив відстрочку учасникам проєкту "Контракт 18-24" після служби – Міноборони

Уряд підтвердив відстрочку учасникам проєкту "Контракт 18-24" після служби – Міноборони

16:54 28.06.2025
Коаліція з розмінування залучила EUR93 млн для України у 2025р. – Міноборони

Коаліція з розмінування залучила EUR93 млн для України у 2025р. – Міноборони

14:01 27.06.2025
Міноборони допустило до експлуатації наземний безпілотник "Protector"

Міноборони допустило до експлуатації наземний безпілотник "Protector"

ВАЖЛИВЕ

Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

СБУ та ОГП проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях України – джерело

ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

ОСТАННЄ

Всі жертви агресії РФ проти України повинні отримати відшкодування - єврокомісар

Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

Буданов на зустрічі з представниками Американської ради з міжнародної політики закликав до реалізації "миру через силу"

Європа продемонструвала дивовижну єдність, відстоюючи спільні цінності та принципи – Сибіга

Мінрозвитку повідомляє про тимчасові зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

МКСК винесло на обговорення порядок та умови страхування журналістів на період їх відрядження в райони ведення бойових дій

Через ворожий удар по Печенізькій громаді на Харківщині спалахнули 2 будинки

Фінансовий стан "Енергоатому" та ремонтна кампанія на АЕС під загрозою внаслідок дій ДВС – компанія

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Київщині, спричинену обстрілами

Секретаріат мовного омбудсмена продовжує роботу без уповноваженого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА