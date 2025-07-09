На засіданні Коаліції артилерії були представлені пропозиції щодо зміни тактики застосування ракетних військ та артилерії – Міноборони України

Заступник міністра оборрони Євген Мойсюк в ході онлайн-засідання керівної групи Коаліції артилерії обговорив з партнерами поточні потреби Сил оборони, а також роботу з актуалізації Дорожньої карти роботи Коаліції у світлі змін характеру ведення бойових дій, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Під час зустрічі українська сторона поінформувала представників країн-учасниць про поточну оперативну ситуацію на полі бою. Було представлено ключові пропозиції щодо перегляду Дорожньої карти Коаліції. Зокрема, оновлений документ має враховувати такі важливі аспекти, як зміна тактики застосування ракетних військ та артилерії, реорганізація структури Збройних сил України з переходом на корпусну систему, а також розвиток вітчизняного виробництва озброєння та військової техніки", - вказується у повідомленні.

Учасники Коаліції артилерії погодилися з пропозиціями української сторони та підтвердили готовність до подальшої співпраці задля зміцнення обороноздатності України та протидії російській агресії.