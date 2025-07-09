Інтерфакс-Україна
Події
15:04 09.07.2025

МКСК винесло на обговорення порядок та умови страхування журналістів на період їх відрядження в райони ведення бойових дій

2 хв читати
МКСК винесло на обговорення порядок та умови страхування журналістів на період їх відрядження в райони ведення бойових дій

Мінімальний розмір страхової суми на одну застраховану особу становить 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законом на дату укладання договору страхування.

Про це говориться в розробленому Міністерством культури та стратегічних комунікацій (МКСК), та виставленому на громадське обговорення проекту наказу "Про затвердження Порядку та умов страхування життя, здоров’я, працездатності журналістів та інших працівників суб’єктів у сфері медіа на період їх відрядження в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповані території України". Розробленій на виконання Закону України "Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста", яка набирає чинності 14 липня 2025.

Документом пропонується закріпити, що страхова виплата здійснюється у розмірі певного відсотку від страхової суми, визначеної у договорі страхування, а саме у разі смерті або встановлення інвалідності І групи – 100%, інвалідності II групи – не менше 80%, інвалідності III групи – не менше 60%. У разі тимчасової втрати працездатності за кожен день – не менше 1/30 розміру мінімальної заробітної плати в місячному розмірі, установленому законом але не більше ніж за 120 днів.

Договір страхування укладається зі страховиком, який має право здійснювати діяльність зі страхування на території України відповідно до вимог Закону України "Про страхування" з урахуванням того, що: страхове покриття повинно включати нещасні випадки, що сталися внаслідок прямого та/або опосередкованого впливу воєнних ризиків (в тому числі отримання поранення, контузії, травми, каліцтва, загибелі або іншої шкоди здоров’ю під час/внаслідок воєнних (бойових) дій, тероризму, диверсії, військових навчань, внаслідок дії зброї, боєприпасів, військової техніки тощо).

Також страховим випадком є травматичне ушкодження здоров’я, встановлення інвалідності, смерть журналіста або іншого працівника суб’єкта у сфері медіа внаслідок нещасного випадку.

Крім того страхове покриття, в тому числі розповсюджується на: нещасні випадки, які сталися з застрахованою особою під час перебування в полоні, зникнення безвісті застрахованої особи після визнання судом застрахованої особи померлою.

Теги: #журналістів #мкск #страхування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 03.07.2025
НБУ затвердив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

НБУ затвердив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

16:47 27.06.2025
Мінкультури не планує жодних заяв стосовно організованого РФ пісенного конкурсу "Интервидение-2025" через його незначущість

Мінкультури не планує жодних заяв стосовно організованого РФ пісенного конкурсу "Интервидение-2025" через його незначущість

12:49 26.06.2025
Мінкультури додало обряд "Дівування" у Баштанці та мосяжні традиції Гуцульщини до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

Мінкультури додало обряд "Дівування" у Баштанці та мосяжні традиції Гуцульщини до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

17:07 23.06.2025
Мінкультури внесло російського коміка Мусагалієва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Мінкультури внесло російського коміка Мусагалієва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

09:19 20.06.2025
З музеїв Одеської області евакуйовано майже 10 тис. предметів, у разі небезпеки до евакуації підлягають фонди ще 4-х установ - Мінкультури

З музеїв Одеської області евакуйовано майже 10 тис. предметів, у разі небезпеки до евакуації підлягають фонди ще 4-х установ - Мінкультури

16:55 06.06.2025
Точицький закликає європейську мистецьку спільноту утриматися від повернення на сцену російських виконавців

Точицький закликає європейську мистецьку спільноту утриматися від повернення на сцену російських виконавців

18:53 04.06.2025
У гуманітарному комітеті Ради розкритикували дії Мінкультури щодо "Києво-Печерської лаври" та "Софії Київської"

У гуманітарному комітеті Ради розкритикували дії Мінкультури щодо "Києво-Печерської лаври" та "Софії Київської"

17:43 21.05.2025
НБУ продовжив до кінця травня обговорення умов страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

НБУ продовжив до кінця травня обговорення умов страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

17:22 18.04.2025
Система страхування воєнних ризиків може запрацювати досить швидко після прийняття відповідного законопроєкту

Система страхування воєнних ризиків може запрацювати досить швидко після прийняття відповідного законопроєкту

18:40 10.04.2025
Географічне вирівнювання вартості страхування воєнних ризиків в Україні малоймовірно – представник ЄК

Географічне вирівнювання вартості страхування воєнних ризиків в Україні малоймовірно – представник ЄК

ВАЖЛИВЕ

Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

ЄСПЛ виніс безпрецедентне рішення, наголошуючи на масштабі порушень прав людини з боку РФ та підриві демократії - уповноважена у справах ЄСПЛ

Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

СБУ та ОГП проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях України – джерело

ЄСПЛ визнав РФ винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів – ЗМІ

ОСТАННЄ

Всі жертви агресії РФ проти України повинні отримати відшкодування - єврокомісар

Рішення ЄСПЛ буде використовуватися для дипломатичного тиску на РФ та стане основою роботи інших інституцій, зокрема, спецтрибуналу по агресії- уповноважена

Буданов на зустрічі з представниками Американської ради з міжнародної політики закликав до реалізації "миру через силу"

Європа продемонструвала дивовижну єдність, відстоюючи спільні цінності та принципи – Сибіга

Ексчиновнику Міноборони повідомили про підозру за збитки під час закупівель у понад 340 млн грн – Офіс генпрокурора

Мінрозвитку повідомляє про тимчасові зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

На засіданні Коаліції артилерії були представлені пропозиції щодо зміни тактики застосування ракетних військ та артилерії – Міноборони України

Через ворожий удар по Печенізькій громаді на Харківщині спалахнули 2 будинки

Фінансовий стан "Енергоатому" та ремонтна кампанія на АЕС під загрозою внаслідок дій ДВС – компанія

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на Київщині, спричинену обстрілами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА