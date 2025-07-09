МКСК винесло на обговорення порядок та умови страхування журналістів на період їх відрядження в райони ведення бойових дій

Мінімальний розмір страхової суми на одну застраховану особу становить 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законом на дату укладання договору страхування.

Про це говориться в розробленому Міністерством культури та стратегічних комунікацій (МКСК), та виставленому на громадське обговорення проекту наказу "Про затвердження Порядку та умов страхування життя, здоров’я, працездатності журналістів та інших працівників суб’єктів у сфері медіа на період їх відрядження в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповані території України". Розробленій на виконання Закону України "Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста", яка набирає чинності 14 липня 2025.

Документом пропонується закріпити, що страхова виплата здійснюється у розмірі певного відсотку від страхової суми, визначеної у договорі страхування, а саме у разі смерті або встановлення інвалідності І групи – 100%, інвалідності II групи – не менше 80%, інвалідності III групи – не менше 60%. У разі тимчасової втрати працездатності за кожен день – не менше 1/30 розміру мінімальної заробітної плати в місячному розмірі, установленому законом але не більше ніж за 120 днів.

Договір страхування укладається зі страховиком, який має право здійснювати діяльність зі страхування на території України відповідно до вимог Закону України "Про страхування" з урахуванням того, що: страхове покриття повинно включати нещасні випадки, що сталися внаслідок прямого та/або опосередкованого впливу воєнних ризиків (в тому числі отримання поранення, контузії, травми, каліцтва, загибелі або іншої шкоди здоров’ю під час/внаслідок воєнних (бойових) дій, тероризму, диверсії, військових навчань, внаслідок дії зброї, боєприпасів, військової техніки тощо).

Також страховим випадком є травматичне ушкодження здоров’я, встановлення інвалідності, смерть журналіста або іншого працівника суб’єкта у сфері медіа внаслідок нещасного випадку.

Крім того страхове покриття, в тому числі розповсюджується на: нещасні випадки, які сталися з застрахованою особою під час перебування в полоні, зникнення безвісті застрахованої особи після визнання судом застрахованої особи померлою.