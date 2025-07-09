Найближчі дні будуть спекотними, у половині областей пройдуть дощі, на заході у четвер сильні

Значні дощі очікуються в четвер, 10 липня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози, температура вночі 12-17°, вдень 15-20°, у Житомирській та Вінницькій областях 21-26°.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті території України в четвер без опадів, лише в Київській, вдень і Черкаській та Одеській областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, у східних, південно-східних, Сумській та Полтавській областях сильна спека 35-38°.

Вітер південно-східний, південний (в західних областях північно-західний), 7-12 м/с.

У Києві у четвер місцями короткочасний дощ, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень найвища температура 10 липня була зафікована на позначці 36,4° у 1885 році, а найнижча – на позначці 6,4° у 1887р.

У п'ятницю, 11 липня, вночі у західних, північних областях, вдень на крайньому заході та північному сході країни місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів. Вітер західний, південно-західний (у східних областях південно-східний), 7-12 м/с, на північному сході країни вдень подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 10-15°, вдень 15-20°; на сході та південному сході країни вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-38°; на решті території вночі 14-19°, вдень 25-30°.

У Києві 11 липня вночі місцями короткочасний дощ; вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.