В Україні в наступні дві доби невеликі дощі, вранці місцями туман

В понеділок, 6 жовтня, в Україні невеликі дощі, у північних та східних областях без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в Україні місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на півдні 8-13°. Вдень 10-15°, на півдні та сході країни 13-18°.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ вночі з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

В Києві без істотних опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 6 жовтня в Києві була зафіксована в 1966 році і склала 25,4° тепла, найнижча вночі – 3,4° нижче нуля у 1902 році.

У вівторок, 7 жовтня, в Україні невеликі дощі, у південно-західній частині помірні, на Одещині місцями значні дощі. У північних та східних областях без істотних опадів.

Вночі та вранці в західних областях місцями тумани. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на півдні 8-13°. Вдень 10-15°, у південно-східній частині 15-20°.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

В Києві без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.