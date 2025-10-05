Інтерфакс-Україна
Події
13:48 05.10.2025

В Україні в наступні дві доби невеликі дощі, вранці місцями туман

1 хв читати
В Україні в наступні дві доби невеликі дощі, вранці місцями туман

В понеділок, 6 жовтня, в Україні невеликі дощі, у північних та східних областях без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в Україні місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на півдні 8-13°. Вдень 10-15°, на півдні та сході країни 13-18°.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ вночі з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

В Києві без істотних опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 6 жовтня в Києві була зафіксована в 1966 році і склала 25,4° тепла, найнижча вночі – 3,4° нижче нуля у 1902 році.

У вівторок, 7 жовтня, в Україні невеликі дощі, у південно-західній частині помірні, на Одещині місцями значні дощі. У північних та східних областях без істотних опадів.

Вночі та вранці в західних областях місцями тумани. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на півдні 8-13°. Вдень 10-15°, у південно-східній частині 15-20°.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

В Києві без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.

Теги: #укргідрометцентр #прогноз_погоди #дощі #туман

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:11 04.10.2025
Одеська влада попереджає про значні дощі протягом дня і закликає обмежити поїздки містом

Одеська влада попереджає про значні дощі протягом дня і закликає обмежити поїздки містом

12:39 03.10.2025
На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині у суботу місцями сильні дощі, на високогір'ї Карпат – з мокрим снігом

На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині у суботу місцями сильні дощі, на високогір'ї Карпат – з мокрим снігом

14:36 02.10.2025
В Україні в п’ятницю без опадів, на заході та півночі заморозки

В Україні в п’ятницю без опадів, на заході та півночі заморозки

13:07 01.10.2025
Похолодання продовжиться в четвер, пройдуть дощі, потеплішає у п'ятницю

Похолодання продовжиться в четвер, пройдуть дощі, потеплішає у п'ятницю

13:19 29.09.2025
В найближчі дві доби по всій Україні очікуються дощі, в Карпатах мокрий сніг

В найближчі дві доби по всій Україні очікуються дощі, в Карпатах мокрий сніг

14:48 28.09.2025
В Україні прогнозують дощову, прохолодну погоду у найближчі дні

В Україні прогнозують дощову, прохолодну погоду у найближчі дні

13:10 27.09.2025
Дощі накриють Україну вже найближчими днями

Дощі накриють Україну вже найближчими днями

13:02 26.09.2025
Вихідні в Україні будуть прохолодними, у суботу на поверхні грунту заморозки

Вихідні в Україні будуть прохолодними, у суботу на поверхні грунту заморозки

12:33 25.09.2025
В Україні в найближчі дві доби без опадів - Укргідрометцентр

В Україні в найближчі дві доби без опадів - Укргідрометцентр

12:47 24.09.2025
Ночі стають холоднішими, у четвер на Закарпатті, а у п'ятницю на переважній частині України – заморозки

Ночі стають холоднішими, у четвер на Закарпатті, а у п'ятницю на переважній частині України – заморозки

ВАЖЛИВЕ

Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру – "Нафтогаз України"

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

ОСТАННЄ

Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

Технічний збій на митниці Польщі у неділю ускладнив рух вантажного транспорту через кордон

Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру – "Нафтогаз України"

"Укренерго" називає фейком інформацію про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії по всій Україні

Кількість постраждалих на Львівщині зросла до 6-ти – поліція

В Івано-Франківській області в результаті обстрілу є постраждалий

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

Окупанти за добу втратили 870 осіб та 35 од. спецтехніки - Генштаб ЗСУ

На Вінниччині є влучання внаслідок ворожої атаки – ОВА

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА