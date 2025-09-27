Інтерфакс-Україна
13:10 27.09.2025

Дощі накриють Україну вже найближчими днями

Дощі накриють Україну вже найближчими днями

У неділю, 28 вересня, в Україні буде ще без опадів, лише у північній частині вдень невеликий дощ, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура на заході та півночі країни вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, на решті території вночі 2-7°; вдень 13-18°.

У Києві 28 вересня – вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла; вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 28 вересня найвища температура вдень була  29,3 в 1927р., найнижча вночі  -1,2 в 1906р.

У понеділок, 29 вересня, у західних, північних, вдень й у південних, Вінницькій, Черкаській областях дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень на заході та півночі країни 9-14°, на решті території 13-18°. На високогір’ї Карпат мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві 29 вересня – дощ, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.

