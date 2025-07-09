Зеленський про обстріл в ніч на 9 липня: Це показова атака РФ, потрібні болючі санкції

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський назвав одну із наймасштабніших атак РФ у ніч на середу показовою, заявив про необхідність посилення санкцій.

"Нова масштабна атака Росії проти наших міст. Було найбільше повітряних цілей за добу – 741 ціль: 728 дронів різних типів, із яких понад 300 – це "шахеди", і 13 ракет – "кинджали" та "іскандери", - написав він у телеграм у середу.

Зеленський переконаний: "Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає".

Він заявив про необхідність посилення санкцій: болючі санкції проти російської нафти, вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства.

Зеленський зазначив, що більшість цілей в ніч на 9 липня було збито. "Застосовувалися наші дрони-перехоплювачі – є десятки збиттів, масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи – теж маємо десятки збиттів", - написав він.

"Основний удар був по Луцьку. Пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях", - проінформував президент.