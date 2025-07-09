Через російські обстріли 17 постраждалих і одна жертва на Херсонщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область, за минулу добу 17 постраждали та одна жертва, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 17 - дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Берислав, Новокаїри, Новоберислав, Дудчани, Урожайне, Білозерка, Осокорівка, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Тягинка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Новорайськ, Вірівка, Антонівка, Кізомис, Берегове, Садове, Велетенське, Янтарне, Токарівка, Чорнобаївка, Музиківка, Дар'ївка, Наддніпрянське, Зорівка, Веселе, Гончарне, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Нововасилівка, Саблуківка, Томарине, Шляхове та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.