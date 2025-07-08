Трамп: Українці дуже хоробрі, але без американського озброєння війна завершилась би за три-чотири дні

Президент США Дональд Трамп вважає, що без американського озброєння війна Росії проти України була б "дуже короткою". Про це він заявив журналістам у вівторок під час засідання уряду.

"Я скажу, що українці були хоробрими, але ми дали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь було зроблено. Ми дали їм протитанкові винищувачі, які виводили з ладу танки. Я маю на увазі, що ви просто спрямовуєте їх у напрямку танка, і танка більше немає. Ми дали їм ракети, найновіші і найкращі", - сказав Трамп.

"Знаєте, мабуть, це була б дуже швидка війна. Це була б війна, яка тривала б три-чотири дні, але вони мали перевагу неймовірного обладнання", - переконаний президент США.

Він також нагадав, що попередньому президенту США Джозефу Байдену не слід було надавати Україні більше допомоги, ніж це зробила Європа.

"Ми повинні були дати їм стільки ж, або ми повинні були дати фактично менше, ніж Європа. Це впливає на Європу набагато більше, ніж на нас, але ми там на понад 300 мільярдів доларів. Європа - понад 100 мільярдів доларів, але все одно, Європа дала багато. І я скажу, що українці, незалежно від того, чи вважаєте ви несправедливим те, що ми дали всі ці гроші, чи ні, вони були дуже хоробрими, тому що хтось повинен був керувати цими речами. І багато людей, яких я знаю, не змогли б цим керувати, бо їм не вистачило б сміливості це зробити. Тож вони боролися дуже хоробро", - резюмував Трамп.