Інтерфакс-Україна
Події
16:35 08.07.2025

В Україну вдалося повернути ще сімох українських дітей з тимчасово окупованої території – Єрмак

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В Україну вдалося повернути ще сімох українських дітей з тимчасово окупованої території – Єрмак

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути сімох українських дітей, які перебували на тимчасово окупованій території, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще сімох українських дітей з тимчасово окупованих територій. Їхній вік — від 6 до 17 років. Родини проживали під постійним тиском окупаційної влади — їх примусили отримати російські документи, забороняли говорити українською, погрожували позбавити батьківських прав і створювали перешкоди у доступі до медичної допомоги та свободи пересування", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Він повідомив, що наразі діти перебувають у безпеці.

"Вдячний команді Офісу омбудсмана та міжнародним партнерам за допомогу в організації порятунку наших дітей", - додав Єрмак.

Теги: #єрмак #окуповані_території #повернення #діти #bring_kids_back_ua

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