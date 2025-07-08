Ворог послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного у війні, нарощує виробництво ракет і дронів - Сирський

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

РФ послідовно збільшує кількість особового складу, залученого до ведення агресивної війни проти України, нарощує виробництво ракет і дронів. , повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Противник послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного в агресивній війні проти нашої країни, нарощує виробництво ракет і дронів. Відтак ми змушені вдаватися до симетричних та асиметричних ходів, шукати нові тактичні й технологічні рішення для протидії окупантам", - написав він у Facebook.

За словами головкома, у червні задачею ЗСУ була стабілізація обстановки та стримування противника на загрозливих напрямках – насамперед Північнослобожанському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському, де ворог зосереджує свої основні зусилля, "створив найбільшу концентрацію військ та, на жаль, відчутно переважає в силах і засобах".

"Наші воїни хоробро стримують наступальні спроби ворога, влучно нищать особовий склад та техніку росіян, завдають ефективного ураження по військових та логістичних цілях агресора в глибині території РФ, послідовно послаблюють його виробничий потенціал", - зазначив він.

Так, протягом червня захисники України виконали 115 вогневих завдань за напрямком DeepStrike. Нашою артилерією уражено 2864 цілі ворога.

З огляду на нестабільність міжнародної ситуації, як наголосив Сирський, Україна шукає нові способи отримання та придбання озброєнь і військової техніки, розширення можливості її ремонту, модернізації додаткових елементів захисту.

"Незмінна вимога – розвиток напрямку ударних дронів, які компенсують частину номенклатури артилерійських снарядів", - додав він.

Головком наголосив, що "попереду – новий складний місяць війни", і повідомив, що визначив конкретні завдання для зміцнення українських оборонних спроможностей.

"Збройні сили України і надалі стоятимуть стіною та руйнуватимуть плани ворога щодо його "літнього наступу". Кров’ю і потом. Завдяки підтримці та єдності українського народу", - заявив Сирський.