Половина українців не стежать за новинами під час тривог, третина – моніторить новини – опитування Rakuten Viber

Половина респондентів (50%) не читають новини під час повітряних тривог, але постійно на звʼязку з близькими, 28% - моніторять новинні канали. свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.

В своєму опитуванні Viber запитав українців, де вони стежать за перебігом тривоги: чому оголосили, що летить і коли відбій.

"На питання "Де ви стежите за перебігом повітряної тривоги (чому оголосили, що летить, коли відбій)?" відповіді розподілились наступним чином: Стежу лише за оголошенням і відбоєм тривоги через застосунок — 50%; Моніторю офіційні новинні канали ЗМІ, місцевої влади тощо — 28%; Моніторю неофіційні новинні канали – 6%; Дізнаюся від близьких та з чатів зі знайомими — 4%; Інше — 12%", - йдеться у дослідженні.

Також в опитуванні питалося, чи спілкуються українці зі знайомими та/або близькими під час тривог, щоби переконатися, що все добре. 46% користувачів на зв'язку в будь-який час, ще майже чверть (24%) — пишуть близьким, лише якщо сильні обстріли, 17% — питають вже після тривоги, чи все окей; 10% не пишуть та не телефонують спеціально, ще 3% - не пишуть, але пишуть їм.

Дослідження проводилося як анонімне онлайн-опитування, n>31000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.