Кількість постраждалих у Харкові внаслідок двох ворожих атак зросла до 82, 1 жінка загинула

Загальна кількість постраждалих у Харкові внаслідок двох російських повітряних атак у понеділок зросла і станом на 21:00 сягнула 82, 1 жінка загинула

"Внаслідок атаки загинула 34-річна жінка. 82 людини отримали поранення або зазнали гострого шоку. Серед постраждалих — 8 дітей: чотири дівчинки та чотири хлопчики", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомлялося, 7 липня, у період з 5:20 по 5:40 та з 10:20 по 10:30, ЗС РФ, використовуючи 10 БпЛА, за попередніми даними, "Герань-2", завдав цілеспрямованих ударів по цивільних об’єктах у Шевченківському, Холодногірському та Слобідському районах Харкова.