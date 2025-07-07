Інтерфакс-Україна
Події
21:18 07.07.2025

У Марганецькій громаді Дніпропетровської області внаслідок атаки FPV-дроном поранено чоловіка — ОВА

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У Марганецькій громаді Дніпропетровської області внаслідок атаки FPV-дроном поранено чоловіка — ОВА

Унаслідок атаки FPV-дроном у Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області поранення дістав 36-річний чоловік, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Поранення він отримав через атаку FPV-дроном. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Понівечена оселя", — написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок ввечері.

Крім того, за його словами, російські війська продовжують атакувати безпілотниками територію Синельниківського району.

"Продовжує агресор бити безпілотниками й по Синельниківщині – Межівській, Великомихайлівській та Маломихайлівській громадах. За вечір там сталося кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, авто", — зазначив очільник ОВА.

 

Теги: #постраждалий #бпла_рф #дніпропетровська #обстріли

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