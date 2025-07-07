Інтерфакс-Україна
Події
20:56 07.07.2025

Зеленський провів ставку: системи ППО, ракети до них, дронова ППО – на сьогодні головний пріоритет

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Зеленський провів ставку: системи ППО, ракети до них, дронова ППО – на сьогодні головний пріоритет

Президент України Володимир Зеленський провів ставку, основне – доповіді по фронту, зокрема ситуація на покровському, новопавлівському та оріхівському напрямках, та системи ППО, ракети до них і дронова ППО.

"Провів сьогодні Ставку. Доповіді по фронту, і це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки, також Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо наші дії на російській території в прикордонні – Курська та Бєлгородська області. Окупанти не відчуватимуть там спокою", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок. 

За його словами, на ставці також обговорили ситуацію "щодо дронів: маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій".

"Стримувати російські штурми і забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше. Вдячний усім, хто розвиває цей напрямок, розробляє відповідні рішення", - наголосив президент. 

"Продовжуємо роботу і для протидії ударам із повітря. Все щодо ППО – системи ППО, ракети до них, дронова ППО – на сьогодні головний пріоритет, і готуємо ще й нові домовленості з партнерами – розраховуємо найближчими тижнями домовленості зафіксувати. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів та перехоплювачів дронів і заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями", - сказав він.

 

Теги: #ставка #зеленський

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